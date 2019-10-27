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Konya'da fabrika yangını (4)

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

27.10.2019 09:09
Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.
Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.
Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.
Konya'da fabrika yangını (4)

Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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