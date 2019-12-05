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Konya'da fabrikada patlama: 4 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan bir fabrikada zirai mahsul nakli yapan makinede toz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

05.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:53Konya'da fabrikada patlama: 4 yaralı
'nın ilçesinde bulunan bir fabrikada zirai mahsul nakli yapan makinede toz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada zirai mahsul nakli yapan makinede toz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, Rahmi U. (52), Coşkun P. (46), Mehmet T. (49) ve Eyyüp P. (43) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 4 işçi ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Çumra, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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