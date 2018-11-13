13 Kasım 2018, 12:51
»»

Konya'da Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı

Konya

KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.

KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Konya
13 Kasım 2018 Salı 12:51