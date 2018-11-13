Konya'da FETÖ operasyonu 12 gözaltı
KONYA'da düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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