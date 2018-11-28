28 Kasım 2018, 09:46
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Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Bank Asya,Konya
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:46