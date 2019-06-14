Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya
'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.