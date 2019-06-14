14.06.2019 12:49
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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Konya, Güncel

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