Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya
'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında "asistan" ve "asistan doktor" olarak isimleri geçen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.