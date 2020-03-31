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Konya'da fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek

Konya'da bir fırın işletmecisi korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara askıda ekmek uygulaması ve dağıtımı yapıyor.

31.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:13
Konya'da fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek
Konya 'da bir fırın işletmecisi korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara askıda ekmek uygulaması ve dağıtımı yapıyor.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsünün Türkiye 'de görülmesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında bir destek de fırın sahiplerinden geldi. Konya'da fırın işletmeciliği yapan Kemal Aydoğdu, hizmet verdiği 3 fırında ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek uygulaması başlattı. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların da evlerine kadar ekmek gönderiliyor. İş yeri camlarına yapıştırılan afişlerde ise, 'Korona virüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır' ve 'Bir Osmanlı geleneğidir askıda ekmek, ihtiyacı olan alabilir' ifadeleri yer alıyor.

Fırın işletmecisi Kemal Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bir Osmanlı geleneği, tekrar canlandıralım yaşatalım istedik. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek için buradayız. Zaten eskiden beri bildiğimiz bir şeydi, unutulmuştu. Şimdi de virüs ortaya çıktıktan sonra tekrar canlandırmak istedik. Bu yapmış olduğumuz bir hizmettir. Kampanyaya destek amaçlı yapılmış olan bir şey değildir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs ortamı biter, herkes eski işine ve sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Konya, Güncel
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