Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada

Konya'nın Kulu ilçesinde bilgisayar güvenlik sistemleri mağazasına giren iki kadından birinin iş yeri sahibini oyaladığı diğerinin de rafta bulanan flash belleği çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Geçit Sokak üzerinde bulunan bilgisayar güvenlik sistemleri mağazasına gelen kimliği belirlenemeyen 2 kadından biri, iş yeri sahibine fotoğraf makinesi kablosu sorarak oyalarken, diğeri ise raflarda bulunan malzemeleri kontrol etmeye başladı. Sırayla iş yeri sahibinin dikkatini çeşitli malzemelerin fiyatını sorarak dağıtmaya çalışan kadınlardan biri bu sırada rafta bulunan bir flash belleği alarak inceler gibi yapıp çantasına attı. Hırsızlık şüphelisi kadın, tekrar raftan başka bir flash belleği alarak diğer kadın tarafından oyalanan iş yeri sahibine onun ne işe yaradığını sorduktan sonar yerine bıraktı. Dikkat çekmemek için iş yeri sahibine bir kaç şey daha sorduktan sonra hırsızlık şüphelisi iki kadın, iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Kadınların durumundan şüphelenen iş yeri sahibi Hasan Şevket Durmaz, güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Polise şikayette bulunan iş yeri sahibi Hasan Şevket Durmaz, yaşadığı hırsızlık olayının ikinci kez başına geldiğini söyleyerek, başkalarının zarar görmemesi için şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızlık şüphelisi 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA