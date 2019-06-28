28.06.2019 00:29
Haberler » Güncel » Haber

Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası

Konya

Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde öğle yemeği sonrası 35 kişi mide bulantısı şikayetiyle acil servise müracaat etti.

Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde öğle yemeği sonrası 35 kişi mide bulantısı şikayetiyle acil servise müracaat etti.
Alınan bilgiye göre, hastane personeli ile aralarında yatılı tedavi gören hastaların da bulunduğu 35 kişi, müracaatlarının ardından tedavi altına alındı.
Tedavi sonrası durumlarının iyi olduğu tespit edilen 35 kişi taburcu edilirken yemeklerden alınan numune, incelenmek için Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.
İlgililerden alınan bilgiye göre makarna, misket köfte ve kadayıftan oluşan akşam yemeğinden yaklaşık 2 bin 500 kişi yedi.
Kaynak: AA
Acil Servis , Konya , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:49 Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı
00:45 Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar
00:44 GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
00:43 Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi
00:43 Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
00:42 Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
00:42 ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık savunma bütçesine onay