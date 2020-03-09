Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı
Konya'da girdikleri 14 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
09.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:44
Konya 'da girdikleri 14 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde son iki ay içinde 14 ayrı evden hırsızlık olayı yaşanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen ve 8 suç kaydı bulunan R.B. (21) ile 10 suç kaydı bulunan H.Y'yi (36) yakaladı.
Şüphelilerin, girdikleri evlerden ziynet eşyaları, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerden H.Y'nin evinde 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde son iki ay içinde 14 ayrı evden hırsızlık olayı yaşanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen ve 8 suç kaydı bulunan R.B. (21) ile 10 suç kaydı bulunan H.Y'yi (36) yakaladı.
Şüphelilerin, girdikleri evlerden ziynet eşyaları, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerden H.Y'nin evinde 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı
Etiketler : Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel
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