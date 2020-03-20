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Konya'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış

Konya'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkışUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için...

20.03.2020 01:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:06
Konya 'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış
UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye 'ye döndükten sonra koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.
Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Burada gözlem altında tutulan umreden dönenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek olmak için saat 21.00'de yapılacak çağrısına uydu. Yurtta kaldıkları odaların pencerelerinden, koronavirüs salgını nedeniyle özveri ile çalışan sağlık personeline alkış ile tempo tutarak destek oldu. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi.
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Konya’da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış

Kaynak: DHA

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Konya'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış
Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Konya, Güncel

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