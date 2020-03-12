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Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

KONYA (İHA) – Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

12.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:36
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
KONYA (İHA) – Konya 'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana kara yolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ.G. idaresindeki 27 ADP 793 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç şarampole devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan H.S.G. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Karapınar, Adana, Konya, 3. Sayfa

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