Haberler » 3. Sayfa » Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.10.2019 12:07Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. yönetimindeki 42 FMV 17 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir'den Akseki yönüne seyir halindeyken Huğlu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi H.K. adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:37 Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
12:26 Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti
12:25 Tokat'a şehit ateşi düştü
12:07 Lübnan'da 4 bakan istifa etti
12:07 Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
12:09 Ufak bir ayrıntı yetti...Kar maskeli kasa hırsızlar sis farının altındaki hasar sayesinde bulundu
12:01 Başakşehir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
20.10.2019 12:46:47