Konya'da haksız fiyat artışı yapanlara soruşturma
Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfektan, kolonya ve maskede haksız fiyat artışı yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
16.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42
Konya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfektan, kolonya ve maskede haksız fiyat artışı yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açan iş yerlerine yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.
Özellikle dezenfektan, kolonya ve maskede fahiş fiyat artışı yapan firmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda iki eczane, iki medikal malzemesi satan iş yeri ile bir market sahibi hakkında TCK'nin 237. maddesi (fiyatları etkileme suçu) gereğince soruşturma başlatılmıştır.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir."
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açan iş yerlerine yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.
Özellikle dezenfektan, kolonya ve maskede fahiş fiyat artışı yapan firmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda iki eczane, iki medikal malzemesi satan iş yeri ile bir market sahibi hakkında TCK'nin 237. maddesi (fiyatları etkileme suçu) gereğince soruşturma başlatılmıştır.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir."
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Kaynak: AA
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