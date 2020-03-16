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Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulmak istenince kayıplara karışan ve aynı aileden olan 3 kişinin koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmayan baba, anne ve çocuk taburcu edildi.

16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55

Konya 'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen ve bir süre önce Irak 'tan dönen Türk vatandaşı E.B. yakalanıp eşi ve çocuğuyla hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 3 kişilik aile, taburcu edildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne dün grip şikayetiyle gelen ve Irak'ta asansör işi yapan E.B, iddiaya göre, 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B, polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B, eşi ve çocuğu taburcu edildi.

UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDA

Öte yandan umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönenler, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi.

Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde götürüldü.

YURDUN BAHÇESİNE ÇADIR KURULDU

Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya'ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi.

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Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs testi negatif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Seydişehir, Konya, Irak, Güncel

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