Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (2)

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VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı.
16.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:21
VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya 'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı. Bunun üzerine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurda giderek, bahçesinde, umreden gelenlerle görüştü. Vali Toprak, sorunların, eksiklerin giderileceğini söyledi. Toprak, yurttan ayrılacağı sırada bazı kişiler dışarı çıkmak istedi. Polis, bu kişileri tekrar yurdun bahçesine aldı.Yurdun önünde bekleyen, umreden gelenlerin yakınları da getirdikleri eşyaları, görevliler aracılığıyla yakınlarına ulaştırdı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Mustafa Toprak, Konya, Umre, Güncel
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