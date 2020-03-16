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Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (2)VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİUmre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2...

16.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19

Konya 'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (2)

VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı. Bunun üzerine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurda giderek, bahçesinde, umreden gelenlerle görüştü. Vali Toprak, sorunların, eksiklerin giderileceğini söyledi. Toprak, yurttan ayrılacağı sırada bazı kişiler dışarı çıkmak istedi. Polis, bu kişileri tekrar yurdun bahçesine aldı.

Yurdun önünde bekleyen, umreden gelenlerin yakınları da getirdikleri eşyaları, görevliler aracılığıyla yakınlarına ulaştırdı.

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Konya'da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Kredi Yurtlar Kurumu, Suudi Arabistan, Mustafa Toprak, Konya, Güncel

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