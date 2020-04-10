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Konya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir sitede havaya silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:12
Konya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı
Konya 'nın Selçuklu ilçesinde, bir sitede havaya silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi Abideyi Hürriyet Caddesi'ndeki bir sitede havaya silahla ateş edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli H.G'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayla pompalı tüfeğe el konuldu.
Zanlı H.G, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ile "ateşli silahlara ait mermilerin bulundurulması veya taşınması" suçlarından tutuklama talebiyle Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakkında tutuklama kararı verilen H.G, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Konya, Güncel
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