Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri Başlıyor

Konya, bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinde dünyanın dört bir yanından on binlerce misafiri ağırlayacak.Sevginin, hoşgörünün ve gönüllerin şehri Konya, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinin heyecanını yaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından on binlerce insan, Hazreti Mevlana'nın insanlığa yaptığı çağrıya uyarak Konya'da buluşacak. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ve Musıki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Merkezi'nin katkısı ile 7-17 Aralık tarihleri arasında sema törenlerinin yanı sıra birbirinden farklı ve önemli etkinlikler gerçekleştirilecek."Çeşitli etkinliklerle şehrin manevi atmosferi yansıtılacak"Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak törenlere çeşitli programlarla katkıda bulunuyor. Etkinliklerin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi ile Şeb-i Arus töreninin yapılacağı Spor ve Kongre Merkezinde ev sahibi olan Konya Büyükşehir Belediyesi, salonlarda ses ve ışık düzenlemelerini yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından törenler kapsamında 7-16 Aralık tarihleri arasında her akşam 19.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde Mesnevi Sohbetleri düzenlenecek. İki yılda bir düzenlenen 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nın ödül törenini düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, yarışmada ödül alan eserleri hafta boyunca Konyanüma Panoramada'da sergileyecek. Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde de sanat sunumları, atölye çalışmaları ve "Mevlevi Geleneğinde Sikke Giyme Merasimi" de misafirlerin beğenisine sunulacak. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, "Tekke Musikisi", "Mevlevi İlahileri", "Rebab-Ney Dinletisi" ile de Konya'ya gelen misafirlere şehrin manevi atmosferini aktaracak.Söyleşi ve konferanslar düzenlenecekBüyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ne gelen Mevlana dostlarına "Matbah'dan Helva İkramı" yapacak Konya Büyükşehir Belediyesi, "Sema Nedir Bilir misin?" söyleşisi, "Selçuklu Dönemi Konya Türbeleri", "Hazreti Mevlana ve Eserlerinin Doğru Anlaşılmasının Önemi", "Hazreti Mevlana, İnsan ve Toplum", "Hazreti Mevlana Celaleddin Döneminde Selçuklu Türkiyesi", "Türk Din Musikisi Tarihi", "Hazreti Mevlana ve İnsan", "Hazreti Mevlana", "Bir Kur'an Tefsiri Olarak Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi" ve "Şeb-i Arus" konferansları ile de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki konuklarını Hz. Mevlana, Konya ve semanın sırlarıyla ilgili manevi bir yolculuğa çıkaracak. Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatroları kapsamında ise "Sevgi ve Selam" ismi verilen oyun, Konya'daki ilköğretim 4. ve 5'inci sınıflarda toplamda 3 bin 500 derslikte sahnelenecek.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, anma törenleri kapsamında gün gün etkinlikleri ayrıntılı bir şekilde duyurmak amacıyla hazırladığı broşürleri otogar, tren garı, havalimanı, oteller, Mevlana Türbesi ve Mevlana Kültür Merkezinde vatandaşlara düzenli olarak dağıtacak. - KONYA