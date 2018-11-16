Konya'da Helikopterle, Trafik Denetimi Yapıldı

Konya
'da jandarma trafik helikopteriyle, havadan yapılan denetimle kurar ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Jandarma
ve polis, ortaklaşa trafik denetimi yaptı. Konya'yı Aksaray
'a bağlayan karayolunun 42'nci kilometresinde gerçekleşen ve 16 ekibin katıldığı denetime, havadan da jandarma trafik helikopteri destek verdi. Helikopterdeki görevlileri, karayolunda seyir halinde olup hata yapan araçları bildirdi. Ardından denetim noktasındaki polis, kurar ihlali yapan araçları durdurup, sürücüler hakkında para cezası uyguladı. Yapılan çalışma sırasında genellikle şerit ihlali yapan sürücüler olduğu görüldü.
Hava ve karadan yapılan denetim yaklaşık 2 saat sürdü.
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Aksaray,Polis,Jandarma,Konya