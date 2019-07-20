Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

Konya
'nın Akşehir
ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73702 sefer sayılı yük treni, Karahüyük
Mahallesi hemzemin geçitte, Fatih Başeğmez (31) idaresindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan aynı aileden Saadet (39), Nigar (32), Samet (18) ve Emine Başeğmez (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez'in Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.