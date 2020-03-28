Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

Konya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor.

28.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:51
Konya'da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor
Konya 'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki görevliler yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor.

Korona virüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklanarak zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koordinesinde görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşların zorunlu ihtiyaçları 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden karşılanıyor.

Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Anlık ihtiyaçları giderilen vatandaşlara gerekilirse gıda kolisi yardımı yapılıyor. Konya'da 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki belediye, emniyet, jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Destek grubundaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere haftalık gıda kolisi yardımı yapıyor. 5 gün içerisinde Konya merkez ve 31 ilçede 2 bin yardım kolisinin dağıtıldığı, haftalık ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi. Konya Büyükşehir ve merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin ise sürekli yardım yaptığı aileler dışında, aşevlerinin hizmete devam ettiği, Vefa grubuna gelen talepler doğrultusunda da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere gerekli yardımları ulaştırdığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Konya'da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en anlatan video
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:21: Yasak dinlemeyen vatandaşlardan kimisi balık tuttu, kimisi de sahilde spor yaptı - Haber 11:21: Afyonkarahisar OSB'de korona virüse karşı farkındalık çalışması - Haber 11:20: (Havadan görüntülerle) BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA UYMADILAR, YÜRÜYÜŞ YAPIP KÖPEK GEZDİRDİLER - Haber 11:20: İzmit'te 65 yaş üstü emeklinin maaşı kapısına geliyor - Haber 11:20: Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında Covid-19'a karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı - Haber 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber