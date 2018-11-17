Konya'da Hüsran: Milliler C Ligi'ne Düştü

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye
sahasında İsveç
ile karşı karşıya geldi. Mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla son sırada yer alan ay-yıldızlı ekip C Ligi'ne düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada Cengiz Ünder
'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Robin Olsen topu kornere çeldi. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu
sol çaprazdan içeri girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 24. dakikada Martin Olsson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Sinan topu elinden kaçırdı. Çağlar Söyüncü son anda topu uzaklaştırdı. 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalenin solundan dışarı gitti. 44. dakikada Cenk'in sol kanattan kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Robin Olsen'den döndü. 53. dakikada Sebastian Larsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top Jakob Johansson'un önünde kaldı. Johansson'un ceza yayı önünden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan döndü. 55. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 57. dakikada Mikael Lustig'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Viktor Claesson'un kafa vuruşunda top kaleci Sinan Bolat
'ta kaldı. 70. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde Marcus Berg'e yaptığı müdahale sonrası oyuncu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Andreas Granqvist topu ağlara gönderdi. 0-1 74. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in vuruşunda kaleci Robin Olsen meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
KÜNYE
Stat: Konya
Büyükşehir Belediye Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Mihai Artene xx Türkiye: Sinan Bolat xx, Kaan Ayhan
xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım
x (Ömer Bayram
dk. 87 ?), Mehmet Zeki Çelik
xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cengiz Ünder xxx, Mahmut Tekdemir
xx (İrfan Can
Kahveci dk. 72 x), Yunus Mallı
x (Oğuzhan Özyakup
dk. 83 ?), Okay Yokuşlu xx, Cenk Tosun
xx Yedekler: Okan Koçuk
, Serkan Kırıntılı
, Ertuğrul Ersoy
, Mert Müldür, Serdar Gürler
, Tarkan
Serbest, Kenan Karaman
, Mehmet Topal
, Serdar Aziz
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
İsveç: Robin Olsen xx, Martin Olsson xx, Victor Lindelöf xx (Filip Helander dk. 46 xx), Ludwig Augustinsson xx, Andreas Granqvist xx, Mikael Lustig xx, Jakob Johansson xx, Viktor Claesson x (Isaac Thelin dk. 89 ?), Albin Ekdal x (Gustav Svensson
dk. 81 x), Sebastian Larsson xx, Marcus Berg xx Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Jimmy Durmaz
, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark
, Robin Quaison, John Guidetti Teknik Direktör: Jan Olof Andersson Gol: Andreas Granqvist (dk. 71 pen.) (İsveç) Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Albin Ekdal, Andreas Granqvist (İsveç)
(İHA)
Cengiz Ünder,Hakan Çalhanoğlu,Türkiye,İsveç
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:06