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Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı

Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldıKONYA'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli AFAD gönüllüleri, ihtiyaç sahibi olan ailelerin evlerine giderek daha önceden hazırlanan yardım kolilerini dağıttı.

18.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:47
Konya 'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı
KONYA'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli AFAD gönüllüleri, ihtiyaç sahibi olan ailelerin evlerine giderek daha önceden hazırlanan yardım kolilerini dağıttı.
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gece yarısından itibaren 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Karatay Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan AFAD gönüllüleri de evlerinden çıkmaları yasak olan ve kendilerine ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine giderek daha önceden hazırlanmış olan yardım kolilerini dağıttı. Kolileri alan vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.
GAZETELER SOKAKTA DAĞITILDI
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazete bayilerinin kapalı olması üzerine, gazete dağıtıcıları kentin belirli bölgelerinde bir süre bekleyerek, 'Gazeteniz geldi. Gazete almak isteyen vatandaşlar gelebilir' yönünde anonslar yaptı. Gazete almak isteyen vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak, sıraya girip gazetelerini aldı. Konya’da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Konya, AFAD, Güncel
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