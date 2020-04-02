Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti

Konya'da iki meslek lisesi el ele vererek yüz koruyucu siper maskelerin seri üretimine başladı.

02.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
Konya'da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti
Konya 'da iki meslek lisesi el ele vererek yüz koruyucu siper maskelerin seri üretimine başladı.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile birlikte korona virüs salgınına karşı kullanılacak olan yüz koruyucu siper maskesinin üretimini gerçekleştirdi. Maske üretimi ile ilgili bilgi veren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, iki okulda toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenci ile maske üretimine başladıklarını belirterek, "Korona virüsle mücadele kapsamında devletimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu konuda sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına harekete geçtik. Okulumuzun ve Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizin iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından yüz koruyucu maskelerinin kalıplarını çıkararak, seri üretimini gerçekleştirdik. 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez, yüzde 90 şeffaf geçirgenlik görüş alanı bulunan ve kullanımı kolay, yumuşak plastikten yapılmış olan maskemizde sağlığa zararsız başlık kullandık" dedi.

İlk etapta bin adet koruyucu maskeyi sağlık çalışanlarının kullanması için teslim ettiklerini aktaran Sarı, Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geldiğini, bu kapsamda günlük 5 bin adet yüz koruyucu maskenin üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. - KONYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Pakpen, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konya'da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı - Haber 13:28: İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi - Haber 13:28: Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı - Haber 13:28: Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri - Haber 13:28: Avrupa Adalet Divanı, "mülteci kabul etmeyen" Polonya, Macaristan ve Çekya'nın AB yasalarını... - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber