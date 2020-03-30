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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

30.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:22
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında  Konya- Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Amirliği yakınında meydana geldi. Sinan E. (31) yönetimindeki 42 AE 335  plakalı otomobil, önünde seyreden ve 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönen Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın kullandığı 01 MA 3859 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Sinan E., yanındaki Ahmet E. (56) ve Esma E.(27) ile diğer sürücü Hasan Hasan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Hasan yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, Hasan'ın yönetimindeki otomobilde bulunan ve Adana'dan Kulu'ya mevsimlik işçi olarak gelen 7 akrabasının kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Suriye, Konya, Güncel

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