Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Konya
'nın Çeltik
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Kara yönetimindeki 37 LE 569 plakalı otomobil, Gökpınar
Mahallesi'nde karşı yönden gelen Yunus Demir
'in kullandığı 26 YA 079 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yunus Demir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Kara ile Emine Güleç (18) Akşehir
Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Solman ve Fatih
Karayılan Yunak
Hacı İzzet Baysal
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Güleç ile Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yunus Demir,Çeltik,Konya