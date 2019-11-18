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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da aynı yöndeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

18.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:29Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da aynı yöndeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konya Aksaray karayolunun 56. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Mehmet Dağlı idaresindeki 68 LB 827 plakalı otomobile aynı yönde seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 68 AAB 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Dağlı idaresindeki otomobil, takla atarak araziye yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde araçtan fırlayan sürücü Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Takla atan araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Dağlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında araçlarıyla uzun kuyruk oluştururken vatandaşların olay yerinde hurdaya dönen aracı incelemeleri dikkat çekti. - KONYA

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Kaynak: İHA

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