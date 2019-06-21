21.06.2019 14:34
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Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Beyşehir- Isparta karayolunun 3. kilometresi Toparmut mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Güler yönetimindeki 34 UN 3683 plakalı otomobil, köprü üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Erdem 'in (49) kullandığı 07 MLH 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nazım Güler (17) Tuğçe E. (17) ve Raziye Erdem (18) yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Dursun Güler (42) ve aynı araçtaki Nazım Güler (17) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
trafik kazası , otomobil , beyşehir , konya , 3. Sayfa

YORUMLAR(2)
ALİ ŞAHİN:BU TÜR KAZALAR GAYET NORMAL, NEDEN DERSENİZ, İNSANLARIN BAZILARI YOLUNU BİLMİYOR NERDEN GİRECEK NERDEN GİDECEK BİLMİYOR VE KAFA KAFAYA GELİYORLAR, NEDEN YOLUNDAN GİTMİYORSUN DEDİĞİNDE YOLLAR SENİNMİ DİYE TEPKİ GÖSTERİYOR
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YAVUZ SELİM YALÇINKAYA:Kardeşim benim mekanınız cennet olsun inşaallah????(NAZIM KARDEŞİMMM DURSUN ABİMM)
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