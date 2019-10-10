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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

10.10.2019 16:22Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ömer Aydın (40) idaresindeki 07 LZ 134 plakalı otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Çayhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Mustafa Saygılı (57) yönetimindeki 01 NM 927 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Saygılı'nın aracındaki Salih Yaldız'ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Saygılı da kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçlardaki diğer 3 yaralı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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