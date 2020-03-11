Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.
11.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:54
Konya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.
Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Genç ile araçtaki Mücahit Öktem (26) ile diğer aracın sürücüsü Uçar yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Genç ile Öktem'in uzman onbaşı olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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