Konya'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

13.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:41
KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Avcı yönetimindeki 42 HE 630 plakalı otomobil, Musa Yay'ın kullandığı 42 ND 101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yay'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kapalı olan marketin kepengine çarparak durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Avcı ve yanındaki Ayla Avcı ile diğer sürücü Musa Yay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Musa Yay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Konya’da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karatay, Konya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Esenyurt’taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Haber
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››Konya'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:29: 40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber 01:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin soruşturma - Haber 01:24: Gediz'in Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı - Haber 01:20: Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı - Haber 01:18: Nehrin ortasında mahsur kalan mandaları AFAD kurtardı - Haber 00:47: Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma - Haber 00:26: Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 14:05: Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi - Haber