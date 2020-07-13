Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 42 VK 484 plakalı Renault marka otomobil, Yenidoğan kavşağında R.P. yönetimindeki 42 DV 559 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 VK 484 plakalı otomobil yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ile 42 DV 559 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan S.P. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA