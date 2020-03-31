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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

31.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:09
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Konya 'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. (47) idaresindeki 80 AAS 138 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 06 BUE 087 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 80 plakalı otomobil sürücüsü Y.E. ile yolcular E.E. (21) ve S.E. (45) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.E. ve E.E.'nin yapılan müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildikleri öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Kulu, 3. Sayfa
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