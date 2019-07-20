Son dakika! Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Konya Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çok sayıda ambulans olay mahalline sevk edilirken, kazada biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın haber edilmesiyle birlikte 4 ayrı 112 ekibi olay mahalline sevk edildi ancak feci kazadan kurtulan olmadı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil müdahale ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, olay mahallinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı