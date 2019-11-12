Haberler » Güncel » Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı - Haber

Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı

Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.

12.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:50Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı
Konya'da açık cezaevinden firar eden ve kovalamaca sırasında otomobille iki polisi yaralayarak kaçan hükümlü, Kayseri'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından 11 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden firar eden Ekrem Özgün'ün (24) bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, Özgün'ün 2 Kasım'da kentteki bir hastanede olduğunu tespit ederek harekete geçti. Polisleri fark eden Özgün, yaşanan kovalamacada otomobille iki polisi yaralayarak kaçtı.
Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu otomobille Kayseri'ye kaçtığı belirlenen Özgün, Konya ve Kayseri polisinin ortak çalışmasıyla Kayseri'de yakalandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 YTB'den "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı
13:07 Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
13:07 BEYOĞLU'NDA ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYINA GELEN KARGODA DİKKAT ÇEKEN DETAY
13:07 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
13:02 Tarihi Kentler Birliğinden Konak Belediyesine ödül
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:08:39