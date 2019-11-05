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Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde ecza deposuna ilaç taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

05.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:54Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde ecza deposuna ilaç taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Recep Uludağ (42) yönetimindeki ilaç yüklü 42 CHG plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya karayolu Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi üst geçidi yakınlarında aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın görgü tanığı Memiş Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın 2 aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası yatan tırın ön camını kırarak sürücüyü içeriden çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "Şoföre yanında başka birisinin olup olmadığını sordum. Yalnız olduğunu söyledi. Kendisi hafif yaralıydı, sevindik. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı." diye konuştu.
Kaza sonrası ulaşım tek şeritten sağlanırken, kaza yapan aracın kaldırılması ve yükün başka bir tıra aktarılması çalışmaları devam ediyor.

Ilgın, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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