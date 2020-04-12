Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti
Konya'da bir inşaat alanındaki çukura düşen 6 yaşındaki engelli çocuk yaşamını yitirdi.
12.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:08
Konya 'da bir inşaat alanındaki çukura düşen 6 yaşındaki engelli çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Baran Gül, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Şeker Tekke Caddesi'ndeki evinin önünde bulunan inşaat alanındaki çukura düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu engelli çocuk, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Baran Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA