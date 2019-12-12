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Konya'da iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:02Konya'da iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, A.Ç. ve B.O.B, kurusıkı tabancayı başına dayayarak otomobille kaçırdıkları A.F.A'yı Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulduğu odada uyuyakalan A.F.A, sabah uyandığında odada kimsenin olmadığını fark edince evden kaçarak emniyete sığındı.
A.F.A'nın fidye için kaçırıldığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, A.Ç. ve B.O.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yunak, Konya, Eşme, Güncel

Kaynak: AA

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