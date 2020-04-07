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Konya'da iş dünyasından "tedbirlerle üretime devam" çağrısı

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerekli tedbirlerin alınarak, üretimin sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

07.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:04
Konya'da iş dünyasından
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerekli tedbirlerin alınarak, üretimin sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.
Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak topyekun mücadelenin yürütüldüğü hatırlatıldı.
Sürecin sağlıklı şekilde atlatılması için somut ve kritik tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önemli destek mekanizmalarının hayata geçirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, iş dünyasının devletin açıkladığı tüm önlemleri alarak üretim hayatına devam etmek zorunluluğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"İşletmelerimizin, hijyen kuralları başta olmak üzere, çalışanlar arasındaki sosyal mesafe kuralı, servis araçlarında getirilen en fazla yüzde 50 doluluk oranı gibi belirlenen tüm kurallara en üst düzeyde özen göstererek üretim yapmalarını, faaliyetlerini yürütmelerini hayati önemde görüyoruz. Ayrıca her bir çalışanımızın iş yerlerinde ve evlerinde, yürütülen mücadele ve alınan tedbirlere ilişkin duyarlılığını artırmak için gayret göstermeliyiz. Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak, bu dinamik süreç içerisinde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iş dünyamızın taleplerini de ivedilikle TOBB'a ve ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemi de tedbiri elden bırakmadan hep birlikte dayanışma halinde aşacağımıza gönülden inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Konya Sanayi Odası, Selçuk Öztürk , Konya, Güncel
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