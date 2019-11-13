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Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığın yargılandığı dava

Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderi Sefa Uyanık'ı, para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

13.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:02Konya'da iş ortağı olan kayınbiraderini öldüren sanığın yargılandığı dava
'da iş ortağı olan kayınbiraderi Sefa Uyanık'ı, para çaldığı iddiasıyla araçla seyir halindeyken bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Esenkaya ve taraf avukatları katıldı.
Esenkaya'nın avukatı Kasım Göçer savunmasında, müvekkilinin üzerine atılı suçu, haksız tahrik altında işlediğini öne sürdü.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen, sanık Yakup Esenkaya'nın eşi Fatma Esenkaya, "Eşim ve kardeşim Sefa ortak iş yeri açtı. İş yerine Sefa'nın aracıyla birlikte gidip gelmeye başladılar. Benzin masraflarını da ortak karşıladılar. Yaklaşık 3 ay kadar iyi geçindiler ama daha sonra aralarında parasal konularda anlaşmazlıklar çıktı. Olaydan önce iki ayrı tarihte kavga ettiklerini biliyorum. Maktulün eşi ve ben tarafları barıştırmıştık. Ancak en son bu olay meydana geldi." diye konuştu.
Fatma Esenkaya, eşi Yakup Esenkaya'nın evlendiklerinden bu yana yanında çakı taşıdığını belirtti.
Sanığın oğlu, tanık Mehmet Ali Esenkaya da dayısı Sefa Uyanık'ın ortak iş yeri açma konusunda babasına çok ısrar ettiğini, açıldıktan sonra bazı anlaşmazlıkların ortaya çıktığını söyledi.
Esenkaya, "Maktul, iş yerini ve banka hesaplarını kendi adına düzenlettirdi. Bu husus babamda rahatsızlık oluşturdu. Hem biz hem de babam ısrarla hesapların ortak olması, iş yerinin her ikisi adına kayıtlı olması konusunda talepte bulunduk. Dayım uzun bir süre direndi. Bu süre içerisinde de anlaşmazlıklar, tartışmalar devam etti. Bir keresinde bu konuyla alakalı maktulü aradığımda bana 'Sen karışma' deyip hakaret etti." ifadelerini kullandı.
Müşteki avukatı Zuhal Erinanç ise sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu belirterek, gerekli cezanın verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Olay
Yakup Esenkaya (61) kauçuk işi yaptığı ortağı Sefa Uyanık (54) ile merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi'nde,26 Ocak'ta araçla seyir halindeyken tartışma çıkmıştı. Esenkaya, Uyanık'ı bıçakla yaraladıktan sonra araçtan inip kaçmıştı.
Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Uyanık, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Esenkaya ise polise giderek teslim olmuştu.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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