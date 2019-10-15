Haberler » Güncel » Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı

Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı

Konya'da, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 11:46Konya'da izinsiz kazı yapan 15 kişi yakalandı
Konya'da, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.
Mahmudiye Mahallesi Hanımlı Tepesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden ekipler, biri kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kazı yapılan bölgede, sıkıştırılmış şeker karışımlı patlayıcı, demir kesme makinesi, 3 jeneratör, av tüfeği, 2 tabanca, projektör ışık, kablo, matkap, hilti, el feneri, kürek, kazma, balta, keser gibi aletler ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları
12:42 Kocaeli'de "Cumhuriyet ve Gençlik Festivali" düzenlenecek
12:42 İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon TL ceza
12:42 (Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI
12:42 Adalet Bakanlığı'ndan e-Apostil uygulaması
12:37 Sinop'ta asfalt çalışması
12:37 Elazığ'dan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu
15.10.2019 12:44:00