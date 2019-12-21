Haberler » 3. Sayfa » Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mekanda kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tombala malzemesi ele geçirdi.

21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:34 Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı
'nın ilçesinde bir mekanda kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tombala malzemesi ele geçirdi. Operasyonda, kumar oynamaktan 41 kişiye para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde bir alkollü eğlence yerinin bitişiğinde kumar oynandığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine adrese giden İl Komutanlığı ekipleri tarafından, Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı gereği bahse konu iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 25 adet tombala kağıdı, 176 adet tombala topu, 9 bin 55 adet tombala pulu, 1 adet kamera, 2 adet bas konuş el telsizi, 1 adet tombala cihazı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet LCD televizyon ekranı, 230 lira para ele geçirildi. Öte yandan, işletmede tombala oynadıkları tespit edilen 41 şahsa Kabahatler Kanunu gereği kumar oynamaktan kişi başına 320 lira olmak üzere toplam 13 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri K.Ö. ve N.G. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Adreste ele geçirilen malzemelere de el konularak tahkikata başlandı. - KONYA

Kadınhanı, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:14   CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif - Haberler
13:03   İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nden EastMed adımı - Haberler
13:02   Milletvekili Toprak: "Sözleşme imzalandı, belediyelerimizin yükü hafifleyecek" - Haberler
12:58   Sinop'ta 'fuhşa teşvik' suçundan 5 kişi yakalandı - Haberler
12:55   Çocuklar SosyalBen ile yeteneklerini keşfediyor - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
11:08   Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
21.12.2019 13:19:25