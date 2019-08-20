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Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.

20.08.2019 00:46 Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı. İnşaatın 3. katında yapılan aramada ekipler 50 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.A. ile oğlu B.A.'nın ele geçirilen uyuşturucu maddeyi kendilerine ait bağ evinde yetiştirip evlerinin 3. katında kurumaya bırakarak elde ettikleri iddia edildi. - KONYA

Beyşehir, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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