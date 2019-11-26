Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya
'da, 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak akaryakıt sokulacağı bilgisi üzerine, çalışma başlattı.
Şehir merkezi girişinde şüpheli tırları durduran ekiplerin yaptığı kontrolde, 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Öte yandan, Karatay ilçesinde gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi üzerine ihbarı yapılan işyerinden 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.