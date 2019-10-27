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Konya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan ve 25 metre çukur kazdıkları anlaşılan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

27.10.2019 20:52Konya'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan ve 25 metre çukur kazdıkları anlaşılan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 25 metre çukur açtıkları anlaşılan Y.E.Y, B.K. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 4 el feneri, akü, adaptör, gaz maskesi, iki telsiz ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.

Doğanhisar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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