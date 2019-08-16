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Konya'da kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

16.08.2019 13:19 Konya'da kaçak silah operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi'nde ikamet eden D.Ö'ye ait evde kaçak silah imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin beyaz eşya tamirinde kullandığı pikabın arkasındaki buzdolabının yanında ve ayakkabı kutusuna gizlenmiş biri kurusıkı 15 tabanca ile şarjörler buldu.
Şüphelinin evinde yapılan aramada da bir av tüfeği ele geçirildi.
D.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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