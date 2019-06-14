14.06.2019 10:12
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Konya'da kafede tüfekle ateş açılması

Konya

Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafede bulunan görgü tanıklarının beyanı ve araştırma neticesinde çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan Özal K'yi (26) merkez Selçuklu ilçesindeki adreste gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ile "kişisel olaylara müdahale aracı" (KOMA) yazan bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
Olay
Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede 11 Mayıs'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açmıştı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Hasan M. ve Hakan M'yi yakalamış, zanlılar "kasten silahla yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
Merkez, Konya, Güncel

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