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Konya'da kamyon, park halindeki traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, karpuz yüklü kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 10:22Konya'da kamyon, park halindeki traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, karpuz yüklü kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mümin Ş. idaresindeki 07 JH 699 plakalı karpuz yüklü kamyon, Derebucak- İbradı kara yolunda, önce park halindeki Bilal Topkara'ya ait 42 UH 478 plakalı traktöre, daha sonra yol kenarında tarlada çalışan çiftçi Sabri Dalıcı'ya (44) çarptı.
Dalıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, traktördeki Bilal ve Rukiye Topkara yaralandı.
Dalıcı'nın cesedi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Mümin Ş, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Derebucak, İbradı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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